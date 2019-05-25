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Постер к 1-му сезону сериала Старая гвардия
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Киноафиша Сериалы Старая гвардия Сезоны Сезон 1

Staraya gvardiya 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Старая гвардия»

В 1-м сезоне сериала «Старая гвардия» молодая следовательница Вера Ершова работает в городской полиции. Однако ее карьере угрожает серьезная опасность. После неудачного расследования автомобильной аварии на девушку ополчается пресса, и начальство собирается лишить ее полномочий. Однако подполковник Александр Романов верит в свою ученицу и протеже. Мужчина решает спасти ее от увольнения и передает ей резонансное дело. 15 лет назад кто-то жестоко убил королеву красоты, и расследование «висит» до сих пор. Ей в помощь он отряжает двух оперативников-пенсионеров: Федора Бобрыкина и Григория Сапронова.

Список серий 1-го сезона сериала «Старая гвардия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Старая гвардия 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2019
Старая гвардия 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2019
Старая гвардия 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2019
Старая гвардия 4
Сезон 1 Серия 4
25 мая 2019
График выхода всех сериалов
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