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Киноафиша Сериалы Старая гвардия Сезоны Сезон 2

Staraya gvardiya 18+
Название Сезон 2. Прощальная вечеринка
Премьера сезона 4 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
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Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Старая гвардия»

Во 2-м сезоне сериала «Старая гвардия» на дачном участке собираются бывшие университетские однокурсники. Они празднуют годовщину выпуска и делятся новостями, когда один из них случайно обнаруживает на огороде закопанное тело. Труп девушки, по-видимому, пролежал в земле много лет. Тем не менее в ней ребята с ужасом опознают свою однокашницу, которую считали давно живущей за границей. На место преступления выезжает капитан Вера Ершова в сопровождении своей неизменной «группы поддержки» – оперативника в отставке Бобрыкина и бывшего криминалиста Сапронова. Подозреваемых оказывается слишком много.

Список серий 2-го сезона сериала «Старая гвардия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прощальная вечеринка 1
Сезон 2 Серия 1
4 января 2020
Прощальная вечеринка 2
Сезон 2 Серия 2
4 января 2020
Прощальная вечеринка 3
Сезон 2 Серия 3
4 января 2020
Прощальная вечеринка 4
Сезон 2 Серия 4
4 января 2020
График выхода всех сериалов
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