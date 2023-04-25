Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Взрослые дела: Япония
Постер телешоу Взрослые дела: Япония
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Взрослые дела: Япония

Взрослые дела: Япония (2023 - …)

Risqué Business: Japan 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 0 минут

О чем телешоу

«Взрослые дела: Япония» — это реалити-шоу от стриминга Netflix, которое следит за жизнью и приключениями Син Дон-юпа и Сон Сигюна в Японии. В рамках шоу участники исследуют индустрию развлечений для взрослых, об аспектах которой не принято говорить вслух. В частности, герои побывают в Акихабару и посетят VR-салон для тех, кому уже исполнилось восемнадцать, после чего пообщаются с актрисами, актерами и режиссерами популярных порнофильмов и между делом заглянут в компанию TENGA. Такую Японию вы еще точно никогда не видели!

Взрослые дела: Япония - трейлер первого сезона
Взрослые дела: Япония  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Взрослые дела: Япония - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше