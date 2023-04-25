«Взрослые дела: Япония» — это реалити-шоу от стриминга Netflix, которое следит за жизнью и приключениями Син Дон-юпа и Сон Сигюна в Японии. В рамках шоу участники исследуют индустрию развлечений для взрослых, об аспектах которой не принято говорить вслух. В частности, герои побывают в Акихабару и посетят VR-салон для тех, кому уже исполнилось восемнадцать, после чего пообщаются с актрисами, актерами и режиссерами популярных порнофильмов и между делом заглянут в компанию TENGA. Такую Японию вы еще точно никогда не видели!