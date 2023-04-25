Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Взрослые дела: Япония
Киноафиша Сериалы Взрослые дела: Япония Сезоны Сезон 1

Risqué Business: Japan 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Взрослые дела: Япония»

В 1-м сезоне шоу «Взрослые дела: Япония» рассказывается о двух молодых людях, которых зовут Син Дон-юп и Сон Сигюн, решивших с головой окунуться в японскую индустрию развлечений с пометкой «18+». Первым делом соведущие отправляются в Мекку всех отаку, где берут интервью у знаменитого дрэг-квина, а затем узнают о тонкостях работы в порно, беседуя с тремя актрисами откровенного жанра. Наконец, ведущие проведут исследование культурных различий между Японией и Южной Кореей в вопросах свиданий и интимной жизни.

Список серий телешоу Взрослые дела: Япония График выхода всех сериалов
Сезон 1
18 And Up Only! Adult Toy Shop & Adult VR Room
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2023
3 AV Actresses
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2023
Shimiken The AV Actor
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2023
TENGA: Revolutionizing Masturbation
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2023
Kabukicho, Hosts, And ROLAND
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2023
Dating, Sex, And Love Life In Japan
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше