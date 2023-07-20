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Постер к 1-му сезону сериала Неотразимая четверка
Киноафиша Сериалы Неотразимая четверка Сезоны Сезон 1

Supa Team 4
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неотразимая четверка»

В 1-м сезоне сериала «Неотразимая четверка» в африканском городке Лусака живут незнакомые друг с другом девочки-подростки. Они посещают самую обычную среднюю школу, где их главная задача – просто выжить в жестокой и враждебной среде своих сверстников. Но однажды всех четырех героинь собирает вместе загадочная немолодая леди. Выясняется, что она – бывшая супершпионка, которая выбрала их для продолжения своего дела. Когда-то она каждый день спасала мир, но теперь находится в отставке и переживает за будущее своей тайной корпорации. Она хочет сама подготовить новое поколение героев… то есть героинь.

Список серий сериала Неотразимая четверка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Команда 4 в здадании Team 4 in the Byu Byu
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2023
Голодная и злая Hanger Management
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2023
Ее Зийшество The Zee
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Делай как Монде The Monde Challenge
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Умное искусство Smart Art
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2023
Пропажа Missing Kid
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2023
Ейстория Herstory
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2023
Сила разума. Часть 1 Brain Power Part One
Сезон 1 Серия 8
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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