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Постер к 1-му сезону сериала Тайный королевский инспектор
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Киноафиша Сериалы Тайный королевский инспектор Сезоны Сезон 1

Royal Secret Agent 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Тайный королевский инспектор»

В 1-м сезоне сериала «Тайный королевский инспектор» событий разворачиваются в Корее времен правления династии Чосон. В центре событий оказывается юноша из богатой семьи – сын дворянина Сон И-гем. Он увлекается азартными играми, которые строго-настрого запрещены в стране, и однажды попадается полиции. Так как человека такого статуса не могут посадить за решетку, для него придумывают соответствующее наказание. Теперь он сам должен служить государству и работать в тайной королевской инспекции. Неожиданно его сводный брат Сон И-бом, рожденный от рабыни, начинает строить козни против законного наследника.

Список серий 1-го сезона сериала «Тайный королевский инспектор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 января 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 января 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 января 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 февраля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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