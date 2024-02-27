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Постер к 1-му сезону сериала Сегун
Киноафиша Сериалы Сегун Сезоны Сезон 1

Shōgun
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сегун»

В 1-м сезоне сериала «Сегун» у берегов феодальной Японии терпит кораблекрушение иноземный корабль. Вся команда – выходцы из европейских стран, в их числе оказывается молодой и хорошо образованный англичанин из знатной семьи по имени Джон Блэкторн. Чудом выбравшись на берег, парень сразу же попадает в плен к местному властителю – высокопоставленному японскому помещику Торанаги. Этот человек ценит науку и искусство, поэтому его впечатляют познания иноземца в физике, математике, изящной словесности, картографии и стратегии. Он оставляет Джона в своем доме, где тот знакомится с молодой супругой хозяина леди Марико.

График выхода новых серий Сегун 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2024
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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