Simon 2025, season 1

Simon 18+
Season premiere 2 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Симон» в армянском городе Берд организуются пышные похороны. Известный в местных кругах каменщик Симон отошел на тот свет под плач супруги Меланьи, а также многочисленных детей и внуков. Но церемония прощания не обходится без приключений. Выясняется, что мужчина не был в полной мере честен с законной женой. Помимо нее, он имел целый подряд любимых женщин, самые страстные и безутешные из которых теперь осмеливаются явиться на похороны. Сильвия, Элиза, София и Сусанна были его любовницами, и каждая искренне верила в чувства армянского казановы. Теперь женщины должны излить душу и простить общего любимого.

7.2
Rate 48 votes
6.6 IMDb
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 January 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 January 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 January 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 January 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 January 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 January 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 January 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
2 January 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
2 January 2025
