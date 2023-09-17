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Постер к 1-му сезону телешоу Лига городов
Киноафиша Сериалы Лига городов Сезоны Сезон 1

Liga gorodov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Лига городов»

В 1-м сезоне шоу «Лига городов» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге проходят отборочные туры, по результатам которых жюри отбирает 62 самых сильных юмористических команды. В числе участников оказываются ребята из разных уголков России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Однако финалистам предстоит самая сложная часть конкурса. Каждая команда выступит со своим номером в эфире. Судьями станут четыре знаменитых комика, работающих в разных направлениях и жанрах. Каждый из них отберет в свою лигу несколько команд и будет работать вместе с ними над шутками, имиджем и подачей, пока не останется один победитель.

Список серий телешоу Лига городов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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