Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Лига городов
Отзывы
Отзывы о телешоу «Лига городов»
О телешоу
Сезоны
Отзывы
Актеры и роли
Постеры
Отзывы о телешоу
Вся информация о телешоу
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
D K
20 сентября 2023, 01:13
Оценка
Всем привет! Кто позвал этого пришибленного Каху-Артёма?!? Кто впустил Светлакова? Что за бред ? Эти 2 персонажа испортили всю программу!
20 сентября 2023, 01:13
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 сентября 2023, 21:17
в ответ на сообщение
D K от 20 сентября 2023, 01:13
Спасибо, что поделились своим мнением!
20 сентября 2023, 21:17
0
0
Ответить
Илья Кобелев
4 октября 2024, 23:43
Оценка
Посмотрел выступление Лиги городов за 04.10.24 выступали бабули(очень смешно было(тверк)). Засудили, никто не проголосовал за них. Вывод один, все проплачено. Жаль, что тнт очередные демократы американские, рассадники коррупции.
4 октября 2024, 23:43
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Хищные твари
5 комментариев
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail