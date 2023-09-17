Меню
Лига городов (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Лига городов
Киноафиша Сериалы Лига городов Сезоны Сезон 2

Liga gorodov 16+
Название Сезон 2
О чем 2-й сезон телешоу «Лига городов»

Во 2-м сезоне шоу «Лига городов» участниками первых двух серий станут уже известные аудитории команды, которые не вышли в финал в предыдущем сезоне. Они вступят в масштабный поединок, по результатам которого победители самостоятельно выберут себе наставника, а потом смогут сменить его. Напомним, в первом сезоне проекта принимали участие 62 команды, которые прошли в телевизионный этап благодаря кастингам в регионах. После этого они выступили перед наставниками и присоединились к команде одного из них.

