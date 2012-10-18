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Киноафиша Сериалы Ковчег Сезоны Сезон 3

El Barco 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Ковчег »

В 3-м сезоне сериала «Ковчег» утенок Манолито возвращается на борт Estrella Polar, давая экипажу надежду, что неподалеку есть земля. Опасаясь интриг среди экипажа, капитан держит возвращение птицы в секрете. Тем временем первый помощник пытается наладить отношения в команде и починить пробоины в судне. Команда обнаруживает вдалеке нечто похожее на маяк и решает провести расследование. Опасаясь того, что они могут там обнаружить, ребята начинают военную подготовку на случай, если им понадобится отразить нападение абордажников. Айноа раскрывает часть своего прошлого, а Роберто придумывает новый план.

Список серий 3-го сезона сериала «Ковчег » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Гордость экипажа The Crew of Honor
Сезон 3 Серия 1
18 октября 2012
Искусство войны The Art of War
Сезон 3 Серия 2
25 октября 2012
Что скрывает свет What the Light Hides
Сезон 3 Серия 3
1 ноября 2012
В 100 квадратных метрах от материка 100 Meters of the Mainland
Сезон 3 Серия 4
8 ноября 2012
Хозяин мира Ruler of the World
Сезон 3 Серия 5
15 ноября 2012
Фукусима блюз Fukushima Blues
Сезон 3 Серия 6
22 ноября 2012
Свадьба Wedding
Сезон 3 Серия 7
29 ноября 2012
Кто есть кто Who is Who?
Сезон 3 Серия 8
13 декабря 2012
Энергия, которая движет миром The Energy That Moves the World
Сезон 3 Серия 9
20 декабря 2012
Что остается от мира What Remains of the World
Сезон 3 Серия 10
10 января 2013
Спрятанные вещи Hidden Things
Сезон 3 Серия 11
17 января 2013
Здесь ничего нет Nothing is Here
Сезон 3 Серия 12
24 января 2013
Кошки-мышки The Cat and Mouse
Сезон 3 Серия 13
31 января 2013
Шум в небе The Noise in the Sky
Сезон 3 Серия 14
7 февраля 2013
Из этого мира Out of This World
Сезон 3 Серия 15
14 февраля 2013
Последняя пипка The Last Bullet
Сезон 3 Серия 16
21 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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