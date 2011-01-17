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Киноафиша Сериалы Ковчег Сезоны Сезон 1

El Barco 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Ковчег »

В 1-м сезоне сериала «Ковчег» учебный корабль Estrella Polar с командой студентов отправляется в плавание под испанским флагом, чтобы принять участие в научном эксперименте для исследовательского института ЦЕРН. В открытом море его застает таинственный шторм, после которого экипаж оказывается в полной изоляции. Команда не может связаться с берегом, а приборы перестают показывать сушу на электронных картах. Вскоре ученики и их наставники понимают, что в этом виноват не сбой оборудования. Похоже, в результате неведомого мощного катаклизма земля действительно погрузилась под воду. Возможно, экипаж корабля – последние выжившие люди.

Список серий 1-го сезона сериала «Ковчег » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Миллион миль Million Miles
Сезон 1 Серия 1
17 января 2011
Заброс якоря Cane Casting
Сезон 1 Серия 2
24 января 2011
Призрак пирата The Pirate Ghost
Сезон 1 Серия 3
31 января 2011
Мир под водой World Under the Water
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2011
Ворон Screeching
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2011
Выборы The Elections
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2011
Потерянные Lost
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2011
Большая рыбалка Sea Fishing
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2011
Точка на радаре A Blip on the Radar
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2011
Туман The Fog
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2011
Морской закон The Law of the Sea
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2011
Человек из Ливерпуля The Man from Liverpool
Сезон 1 Серия 12
11 апреля 2011
В ожидании чуда Waiting for a Miracle
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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