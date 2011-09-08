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Киноафиша Сериалы Ковчег Сезоны Сезон 2

El Barco 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 14
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
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О чем 2-й сезон сериала «Ковчег »

Во 2-м сезоне сериала «Ковчег» экипаж Estrella Polar с удивлением узнает о других выживших в самом неожиданном месте. Ребята хотят объединиться с этими людьми, но во время сильного шторма капитан серьезно заболевает. Кроме того, стихия мешает выполнению миссии и угрожает потопить корабль. Судьба всего экипажа оказывается в руках первого помощника капитана, который еще не готов к таким важным решениям. Тем временем на поверхность поднимаются целые джунгли загадочных водорослей, неизвестных науке Старого Света. Они затормаживают движение судна и начинают утяжелять его дно. Также появляется новая морская фауна.

Список серий 2-го сезона сериала «Ковчег » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мы не одиноки We Are Not Alone
Сезон 2 Серия 1
8 сентября 2011
Темный посетитель The Dark Visitor
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2011
Последний плот 'Королевы Америки' The Last Raft of America Queen
Сезон 2 Серия 3
22 сентября 2011
Что внутри у медвежонка Бобби? Bobby Guts Bear
Сезон 2 Серия 4
29 сентября 2011
Кто боится серого волка? Who Fears the Wolf?
Сезон 2 Серия 5
6 октября 2011
Креветка, которую уносит течением Shrimp That Falls Asleep...
Сезон 2 Серия 6
13 октября 2011
Ноги в цементе Feet in Cement
Сезон 2 Серия 7
20 октября 2011
Русалка Siren
Сезон 2 Серия 8
27 октября 2011
Священник и доктор Франкенштейн The Priest and the Doctor Frankenstein
Сезон 2 Серия 9
3 ноября 2011
Странный случай с уткой Манолито The Curious Case of Duck Manolito
Сезон 2 Серия 10
10 ноября 2011
Одно из приведений The One of the Ghosts
Сезон 2 Серия 11
17 ноября 2011
Корабль в зеркале The Boat in the Mirror
Сезон 2 Серия 12
24 ноября 2011
Ложь и кабаре Lies and Cabarets
Сезон 2 Серия 13
1 декабря 2011
Двенадцатая ночь The Night of the Kings
Сезон 2 Серия 14
5 января 2012
График выхода всех сериалов
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