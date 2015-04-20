Menu
Vis a Vis 2015 - 2019 season 1

Season premiere 20 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 10 minutes
В 1-м сезоне сериала «Визави» Сара Макарена работает финансовым директором в крупной фирме. У нее завязываются романтические отношения с начальником. Сара узнает, что этот человек проводит незаконные коммерческие операции, благодаря которым ему и удалось нажить миллионное состояние. Но едва оказавшись под прицелом полиции, «влюбленный» подставляет героиню. Девушку приговаривают к тюремному заключению за его махинации. Для Сары этот опыт оказывается тяжелым с первого дня пребывания за решеткой. Вскоре сокамерницу Макарены убивают, а девушку отправляют в одиночную камеру. Отец Сары пытается помочь дочери.

7.8 IMDb
Hypocrite
Season 1 Episode 1
20 April 2015
Cosiendo a Campanilla
Season 1 Episode 2
27 April 2015
Lo que sucede, conviene
Season 1 Episode 3
4 May 2015
Un día de campo
Season 1 Episode 4
11 May 2015
La cruda realidad
Season 1 Episode 5
18 May 2015
Te vendré a buscar
Season 1 Episode 6
28 May 2015
A las cinco en punto de la tarde
Season 1 Episode 7
4 June 2015
Pretty Woman
Season 1 Episode 8
11 June 2015
Negra, negrita, negrata
Season 1 Episode 9
18 June 2015
Gato gris
Season 1 Episode 10
25 June 2015
El principio de las tortugas
Season 1 Episode 11
2 July 2015
