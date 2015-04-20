В 1-м сезоне сериала «Визави» Сара Макарена работает финансовым директором в крупной фирме. У нее завязываются романтические отношения с начальником. Сара узнает, что этот человек проводит незаконные коммерческие операции, благодаря которым ему и удалось нажить миллионное состояние. Но едва оказавшись под прицелом полиции, «влюбленный» подставляет героиню. Девушку приговаривают к тюремному заключению за его махинации. Для Сары этот опыт оказывается тяжелым с первого дня пребывания за решеткой. Вскоре сокамерницу Макарены убивают, а девушку отправляют в одиночную камеру. Отец Сары пытается помочь дочери.