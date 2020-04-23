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Постер к 3-му сезону сериала Дом цветов
Киноафиша Сериалы Дом цветов Сезоны Сезон 3

La Casa de las Flores 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дом цветов»

В 3-м сезоне сериала «Дом цветов» в настоящем у Паулины вызывает удивление, что камеру с ней делит столь неожиданная особа. Появляются ужасающие известия об Элене. В 1979 году Виргиния празднует свой день рождения. Пурификасьон создает проблемы Паулине. Диего и Хулиан хотят установить связь с бывшими Элены. В 1979 году Виргиния пребывает в поиске новых впечатлений. Виктория послала Виргинию в закрытое заведение строгого режима для девочек. Диего хочет наладить отношения со своими родителями, которые крайне негативно относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Они делают ему предложение.

Список серий 3-го сезона сериала «Дом цветов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Петунья (символ коварства) PETUNIA (Símb. picardía)
Сезон 3 Серия 1
23 апреля 2020
Подсолнух (символ силы) GIRASOL (Símb. poder)
Сезон 3 Серия 2
23 апреля 2020
Гербера (символ первой любви) YERBERA (Símb. primer amor)
Сезон 3 Серия 3
23 апреля 2020
Мальва (символ целеустремленности) MALVA (Símb. ambición)
Сезон 3 Серия 4
23 апреля 2020
Азалия (символ сдержанности) AZALEA (Símb. templanza)
Сезон 3 Серия 5
23 апреля 2020
Чистец (символ удивления) BETÓNICA (Símb. sorpresa)
Сезон 3 Серия 6
23 апреля 2020
Клевер (символ мести) TRÉBOL (Símb. venganza)
Сезон 3 Серия 7
23 апреля 2020
Воронец (символ позора) ELÉBORO (Símb. escándalo)
Сезон 3 Серия 8
23 апреля 2020
Гиацинт (символ зависти) JACINTO (Símb. celos)
Сезон 3 Серия 9
23 апреля 2020
Девясил (символ слёз) HELENIO (Símb. lágrimas)
Сезон 3 Серия 10
23 апреля 2020
Лавр (символ триумфа) LAUREL (Símb. gloria)
Сезон 3 Серия 11
23 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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