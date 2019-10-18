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Постер к 2-му сезону сериала Дом цветов
Киноафиша Сериалы Дом цветов Сезоны Сезон 2

La Casa de las Flores 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дом цветов»

Во 2-м сезоне сериала «Дом цветов», тоскуя по своей матери и собираясь воплотить в жизнь план мести Диего, Паулина приезжает в Мексику. Хулиан встречается с любовником из своего прошлого и узнает от него тайну. Паулина планирует выкупить магазин цветов и кабаре-клуб, который раньше принадлежал ее семейству, но видит трудности на пути. Диего хочет наладить отношения. Элена сознается в том, что произошло на самом деле. Паулина предлагает бывшим звездам кабаре вновь работать вместе. Эрнесто встречается с Дженни, которая основала Флок. Вернувшись из Испании, Мария Хосе обращается со своими претензиями к Паулине.

Список серий 2-го сезона сериала «Дом цветов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Роза (символ единства) ROSA, (Símb. unidad)
Сезон 2 Серия 1
18 октября 2019
Ирис (символ веры) IRIS, (Símb. fe)
Сезон 2 Серия 2
18 октября 2019
Лотос (символ тайны) LOTO, (Símb. misterio)
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2019
Миндаль (символ пробуждения) ALMENDRO , (Símb. despertar)
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2019
Акация (символ тайной любви) ACACIA, (Símb. amor secreto)
Сезон 2 Серия 5
18 октября 2019
Гвоздика (символ своенравности) CLAVEL, (Símb. capricho)
Сезон 2 Серия 6
18 октября 2019
Герань (символ мудрости) GERANIO, (Símb. consuelo)
Сезон 2 Серия 7
18 октября 2019
Геликония (символ плодородия) HELICONIA , (Símb. fertilidad)
Сезон 2 Серия 8
18 октября 2019
Фиалка (символ раздумий) PENSAMIENTO, (Símb. reflexion)
Сезон 2 Серия 9
18 октября 2019
График выхода всех сериалов
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