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Постер к 1-му сезону сериала Дом цветов
Киноафиша Сериалы Дом цветов Сезоны Сезон 1

La Casa de las Flores 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом цветов»

В 1-м сезоне сериала «Дом цветов» история начинается с того, что семейство Де Ла Мор организовывает большую вечернику по случаю дня рождения отца и супруга Эрнесто, но его пассия собирается испортить этот праздник. Она неожиданно совершает суицид. Романтические отношения с ней длились много лет, и, хотя она принадлежала к ближайшему окружению, ни супруга, ни дети не догадывались о неверности. Кроме того, оказалось, что у героя есть внебрачные дети. После гибели матери несовершеннолетние дети приезжают в дом отца, и он планирует ввести их в свою официальную семью. Так жизнь Де Ла Мор превращается в полный хаос.

Список серий 1-го сезона сериала «Дом цветов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нарцисс (символ лжи) NARCISO (símb. mentira)
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2018
Хризантема (символ боли) CRISANTEMO (símb. dolor)
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2018
Лилия (символ свободы) LIRIO (símb. libertad)
Сезон 1 Серия 3
10 августа 2018
Петуния (символ обиды) PETUNIA (símb. resentimiento)
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2018
Георгина (символ признательности) DALIA (símb. gratitud)
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2018
Магнолия (символ достоинства) MAGNOLIA (símb. dignidad)
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2018
Пион (символ стыда) PEONIA (símb. vergüenza)
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2018
Бромелия (символ стойкости) BROMELIA (símb. resistencia)
Сезон 1 Серия 8
10 августа 2018
Тюльпан (символ надежды) TULIPÁN (símb. esperanza)
Сезон 1 Серия 9
10 августа 2018
Мать-и-мачеха (символ тревоги) TUSILAGO (símb. preocupación)
Сезон 1 Серия 10
10 августа 2018
Орхидея (символ влечения) ORQUÍDEA (símb. lujuria)
Сезон 1 Серия 11
10 августа 2018
Гулявник (символ невзгод) ERÍSIMO (símb. adversidad)
Сезон 1 Серия 12
10 августа 2018
Мак (символ возрождения) AMAPOLA (símb. resurrección)
Сезон 1 Серия 13
10 августа 2018
График выхода всех сериалов
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