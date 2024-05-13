Действие детективно-комедийного сериала «Запасный выход – 2» разворачивается в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. Несмотря на довольно жуткое название заведения, это довольно милое и даже уютное место. Ведь здесь всем заправляют уже знакомые зрителям старики-судмедэксперты – Павел Шишко и Николай Кедров. Павел Павлович когда-то отбывал срок на зоне, а сейчас мечтает понравиться своей начальнице Изольде Кругловой. А Николай Иванович был тем самым ментом, который его туда отправил, а теперь пытается вернуться к жене.