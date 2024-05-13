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Постер сериала Запасный выход – 2
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Киноафиша Сериалы Запасный выход – 2

Запасный выход – 2 (2023 - 2024)

Zapasnyj vyhod – 2 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Действие детективно-комедийного сериала «Запасный выход – 2» разворачивается в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. Несмотря на довольно жуткое название заведения, это довольно милое и даже уютное место. Ведь здесь всем заправляют уже знакомые зрителям старики-судмедэксперты – Павел Шишко и Николай Кедров. Павел Павлович когда-то отбывал срок на зоне, а сейчас мечтает понравиться своей начальнице Изольде Кругловой. А Николай Иванович был тем самым ментом, который его туда отправил, а теперь пытается вернуться к жене.

В ролях
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Анна Ардова
Анна Ардова
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Запасный выход – 2 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 16 эпизодов
 
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