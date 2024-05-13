Меню
Запасный выход – 2 2023 - 2024, 1 сезон

Zapasnyj vyhod – 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запасный выход – 2»

В 1-м сезоне сериала «Запасный выход – 2» бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров и бывший уголовник-рецидивист Павел Павлович Шишко вынуждены работать вместе. Когда-то они были врагами и один засадил другого за решетку. Но теперь они оба – пенсионеры, работающие судмедэкспертами в городском провинциальном морге. На вид это обычные старички, играющие в шашки и пьющие чай с коньячком. Но былой опыт, так сказать, по обе стороны баррикад зачастую позволяет им распутывать убийства своих «клиентов» куда лучше, чем полицейские. Итак, на столе перед стариками оказывается очередное загадочное тело…

Серия 1
13 мая 2024
Серия 2
13 мая 2024
Серия 3
14 мая 2024
Серия 4
14 мая 2024
Серия 5
15 мая 2024
Серия 6
15 мая 2024
Серия 7
16 мая 2024
Серия 8
16 мая 2024
Серия 9
21 мая 2024
Серия 10
21 мая 2024
Серия 11
22 мая 2024
Серия 12
22 мая 2024
Серия 13
23 мая 2024
Серия 14
23 мая 2024
Серия 15
24 мая 2024
Серия 16
24 мая 2024
