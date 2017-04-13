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Постер к 2-му сезону сериала Как воспитать героиню из обычной девушки
Киноафиша Сериалы Как воспитать героиню из обычной девушки Сезоны Сезон 2

Saenai Heroine no Sodatekata
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 2-й сезон сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки»

Во 2-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» герои идут в бассейн роскошной гостиницы, чтобы провести исследование для своей игры. Как всегда, Юта и Эрири дерутся, Мичиру занимается своими делами, а Мегуми, конечно же, отстраняется от остальных. Затем события перемещаются на полтора года назад в Академию Тойогасаки. Юта подтверждает, что в библиотеке и вправду хранится незатейливый роман, который она написала. Он называется «Влюбленный Метроном». По дороге девушку останавливает Эрири Спенсер Савамура. Становится известно, как познакомились Эрири и Юта, а также что именно с ними случилось.

Список серий 2-го сезона сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Путь встречи двух скучных соперников The Way of Two Boring Rivals' Encounter
Сезон 2 Серия 1
13 апреля 2017
Поворотный момент серьезного и реального Turning Point of Earnest and Real
Сезон 2 Серия 2
20 апреля 2017
Первый набросок, второй набросок и большие долгие размышления First Draft, Second Draft and Great Long Thinking
Сезон 2 Серия 3
27 апреля 2017
Новый маршрут на две ночи и три дня New Route of Two Nights and Three Days
Сезон 2 Серия 4
4 мая 2017
Крайний срок или пробуждение Deadline or Awakening
Сезон 2 Серия 5
11 мая 2017
Крайний срок, погребенный под снегом The Deadline Buried in Snow
Сезон 2 Серия 6
18 мая 2017
Новый план мести The New Revenge Plan
Сезон 2 Серия 7
25 мая 2017
Девушка, которая не сломала флаг The Girl Who Didn't Break the Flag
Сезон 2 Серия 8
1 июня 2017
Выпускной с изюминкой Graduation with a Twist
Сезон 2 Серия 9
8 июня 2017
И соперники бросят вызов Богу And the Rivals Will Challenge God
Сезон 2 Серия 10
15 июня 2017
Возобновите и запустите игру Resume and Start the Game
Сезон 2 Серия 11
22 июня 2017
График выхода всех сериалов
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