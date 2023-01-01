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Как воспитать героиню из обычной девушки
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Как воспитать героиню из обычной девушки, список сезонов
Saenai Heroine no Sodatekata
Год выпуска
2015
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Fuji TV
Список сезонов сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
15 января 2015 - 26 марта 2015
Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов
13 апреля 2017 - 22 июня 2017
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