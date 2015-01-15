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Постер к 1-му сезону сериала Как воспитать героиню из обычной девушки
Киноафиша Сериалы Как воспитать героиню из обычной девушки Сезоны Сезон 1

Saenai Heroine no Sodatekata
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки»

В 1-м сезоне сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» Аки, отаку из старшей школы, занимается созданием виртуальных игр. К счастью, он сталкивается с Като, самой привлекательной девушкой из всех, кого он когда-либо встречал. Естественно, их знакомство привносит изменения в жизнь юноши. Он погружается в сложные и запутанные отношения. Однако благодаря знакомству с Като Аки придумывает новый проект – стимулятор свиданий. Аки пытается привлечь Эрири и Ютаху, чтобы те помогли ему. Затем юноша пытается убедить Като стать героиней новой игры, которую он планирует разработать.

Список серий 1-го сезона сериала «Как воспитать героиню из обычной девушки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пролог, полный ошибок An Error-Ridden Prologue
Сезон 1 Серия 1
15 января 2015
Девушка без поднятого флага A Girlfriend Without a Raised Flag
Сезон 1 Серия 2
22 января 2015
Повторите кульминацию Retake the Climax
Сезон 1 Серия 3
29 января 2015
Бюджет, крайний срок и новая разработка Budget, Deadline and New Development
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2015
Дата пересечения путей The Date Event of Crossing Paths
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2015
Ночь вдвоем Deciding the Night for Two
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2015
Друг, враг или новый персонаж Friend, Foe or a New Character
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2015
Режим травматических воспоминаний ведомого A Wingman's Traumatic Recollection Mode
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2015
Маршрут "один на один" спустя 8 лет One-on-one Route After 8 Years
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2015
Мелодия воспоминаний и поддержки A Melody of Reminiscing and Support
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2015
Готовы приступить к разрешению подзаголовков Ready to Start Resolving the Subplots
Сезон 1 Серия 11
26 марта 2015
Взлеты и падения в конце каждого дня The Ups and Downs at the End of Each Day
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2015
График выхода всех сериалов
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