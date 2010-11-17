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Постер к 2-му сезону сериала Живая мишень
Киноафиша Сериалы Живая мишень Сезоны Сезон 2

Human Target 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Живая мишень»

Во 2-м сезоне сериала «Живая мишень» события разворачиваются через шесть месяцев после освобождения Уинстона из плена. Чэнс все еще живет в Непале, куда он приехал, чтобы очистить свой разум и познать единение с миром. Его нанимает безутешная вдова миллиардера-филантропа Ильза Пуччи, убежденная, что ее супруга убили. Ради нового масштабного задания главный герой вновь собирает вместе свою прежнюю команду. Но таинственный противник оказывается хитрее, чем все, с кем ему приходилось сталкиваться раньше. Он застает команду врасплох, похищая и убивая влиятельных людей одного за другим.

Список серий 2-го сезона сериала «Живая мишень» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Илса Пуччи Ilsa Pucci
Сезон 2 Серия 1
17 ноября 2010
История одной жены The Wife's Tale
Сезон 2 Серия 2
24 ноября 2010
Эймс Taking Ames
Сезон 2 Серия 3
1 декабря 2010
Возвращение Баптиста The Return of Baptiste
Сезон 2 Серия 4
8 декабря 2010
Мёртвая голова Dead Head
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 2010
Другая сторона гипермаркета The Other Side of the Mall
Сезон 2 Серия 6
22 декабря 2010
Проблема по имени Мария A Problem Like Maria
Сезон 2 Серия 7
5 января 2011
Обрыв связи Communication Breakdown
Сезон 2 Серия 8
5 января 2011
Путаница Imbroglio
Сезон 2 Серия 9
14 января 2011
Хладнокровный Герреро Cool Hand Guerrero
Сезон 2 Серия 10
14 января 2011
Убить Боба Kill Bob
Сезон 2 Серия 11
31 января 2011
Неприятности с Гарри The Trouble with Harry
Сезон 2 Серия 12
2 февраля 2011
Маршалл Пуччи Marshall Pucci
Сезон 2 Серия 13
9 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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