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Киноафиша Сериалы Живая мишень Награды

Награды и номинации «Живая мишень»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Stunt Coordination
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
Чайные пакетики кидаю в чугунную сковороду и «тушу» полчаса: старый нагар отлетает от струи воды
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
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