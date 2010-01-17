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Постер к 1-му сезону сериала Живая мишень
Киноафиша Сериалы Живая мишень Сезоны Сезон 1

Human Target 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Живая мишень»

В 1-м сезоне сериала «Живая мишень» молодой мужчина Кристофер Чэнс выбирает крайне опасный, но благородный жизненный путь. Он становится частным телохранителем. Вот только Чэнс не работает ни на одну охранную фирму и принимает далеко не каждое задание. Он своего рода фрилансер от мира телохранителей. Зато если уж он берется за дело, то гарантирует безопасность клиента собственной головой. Кристофер не боится рискнуть жизнью и превратиться в настоящую живую мишень. Если уволенный сотрудник угрожает бывшему начальнику, он сам нанимается в HR-отдел, а если девушку преследует бывший парень, он притворяется ее новым избранником.

 

Список серий 1-го сезона сериала «Живая мишень» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 января 2010
Вверх ногами Rewind
Сезон 1 Серия 2
20 января 2010
Переполох в посольстве Embassy Row
Сезон 1 Серия 3
26 января 2010
Убежище Sanctuary
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2010
Погоня Run
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2010
Под замком Lockdown
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2010
Спасение и рекламация Salvage & Reclamation
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2010
Баптист Baptiste
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2010
Секундант Corner Man
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2010
Танарак Tanarak
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2010
Виктория Victoria
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2010
Кристофер Ченс Christopher Chance
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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