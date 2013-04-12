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Постер к 1-му сезону сериала Демоны Да Винчи
Киноафиша Сериалы Демоны Да Винчи Сезоны Сезон 1

Da Vinci's Demons 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Демоны Да Винчи»

В 1-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» в доме небогатой и незнатной женщины рождается незаконнорожденный сын – отпрыск влиятельного именитого человека. Сам факт появления Леонардо определяет его судьбу на годы вперед. Всю свою жизнь он вынужден за что-то бороться – за признание своего отца, за правоту своих убеждений и за будущее науки и искусства. Герой оказывается во враждебном и страшном мире, где место здравого смысла занимает фанатичная религия, а законы диктует не тот, кто прав, а тот, у кого больше денег и влияния. Несмотря на все преграды, он воплощает в жизнь все свои чрезмерно инновационные идеи.

Список серий 1-го сезона сериала «Демоны Да Винчи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Повешенный The Hanged Man
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2013
Змей The Serpent
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2013
Узник The Prisoner
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2013
Маг The Magician
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2013
Башня The Tower
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2013
Дьявол The Devil
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2013
Иерофант The Hierophant
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2013
Любовники The Lovers
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2013
График выхода всех сериалов
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