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Постер к 3-му сезону сериала Демоны Да Винчи
Киноафиша Сериалы Демоны Да Винчи Сезоны Сезон 3

Da Vinci's Demons 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Демоны Да Винчи»

В 3-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» турки наступают на итальянские земли. Леонардо и его союзники вынуждены отступить, когда Османская империя штурмует город Отранто. Но благородный гений отказывается уходить в безопасное место, не защитив выживших соотечественников. Он придумывает план спасения людей из оккупированного города. Папа Сикст продолжает собирать армию для своего Крестового похода. Кларисса ведет безуспешные поиски Карло. Ванесса должна помочь решить судьбу Флоренции. Тем временем в городе происходит ужасающее убийство, которое может раскрыть тайный заговор.

Список серий 3-го сезона сериала «Демоны Да Винчи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Всегда неверен Semper Infidelis
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2015
Аваддон Abbadon
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2015
Образ действия Modus Operandi
Сезон 3 Серия 3
24 октября 2015
Лабрис The Labrys
Сезон 3 Серия 4
24 октября 2015
Охотник за душами Anima Venator
Сезон 3 Серия 5
24 октября 2015
Свобода воли Liberum Arbitrium
Сезон 3 Серия 6
24 октября 2015
В свободнодном полёте Alis Volat Proplis
Сезон 3 Серия 7
24 октября 2015
Исповедь машины La Confessione Della Machina
Сезон 3 Серия 8
24 октября 2015
Ангельский гнев Angelus Iratissimus
Сезон 3 Серия 9
24 октября 2015
Гнев Божий Ira Deorum
Сезон 3 Серия 10
24 октября 2015
График выхода всех сериалов
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