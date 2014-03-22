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Постер к 2-му сезону сериала Демоны Да Винчи
Киноафиша Сериалы Демоны Да Винчи Сезоны Сезон 2

Da Vinci's Demons 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Демоны Да Винчи»

Во 2-м сезоне сериала «Демоны Да Винчи» Флоренция погружается в хаос гражданской войны. Семейство Пацци восстает против своих законных правителей – династии Медичи. Гений Леонардо Да Винчи и его покровитель Лоренцо Великолепный вместе пытаются спастись от войск Риарио. Правителю удается вернуться во дворец, но это стоит ему и Да Винчи немалых жертв. Папа Сикст отлучает Флоренцию от церкви. Лукреция придумывает план, как повидаться со своим заключенным отцом. Войско Медичи пытается захватить корабль герцога Альфонсо. Тем временем Лоренцо невольно оказывается втянутым в игры Ферранте.

Список серий 2-го сезона сериала «Демоны Да Винчи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кровь человека The Blood of Man
Сезон 2 Серия 1
22 марта 2014
Кровь братьев The Blood of Brothers
Сезон 2 Серия 2
29 марта 2014
Путешествие проклятых The Voyage of the Damned
Сезон 2 Серия 3
5 апреля 2014
Концы Земли The Ends of the Earth
Сезон 2 Серия 4
12 апреля 2014
Солнце и луна The Sun and the Moon
Сезон 2 Серия 5
19 апреля 2014
Веревка мертвеца The Rope of the Dead
Сезон 2 Серия 6
26 апреля 2014
Небесный свод The Vault of Heaven
Сезон 2 Серия 7
3 мая 2014
Падение с небес The Fall From Heaven
Сезон 2 Серия 8
10 мая 2014
Враги человека The Enemies of Man
Сезон 2 Серия 9
17 мая 2014
Грехи Дедала The Sins of Daedalus
Сезон 2 Серия 10
31 мая 2014
График выхода всех сериалов
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