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Постер к 2-му сезону сериала Дневники Кэрри
Киноафиша Сериалы Дневники Кэрри Сезоны Сезон 2

The Carrie Diaries 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дневники Кэрри»

Во 2-м сезоне сериала «Дневники Кэрри» наступает лето 1985 года, и семнадцатилетняя Кэрри Брэдшоу наконец может по-настоящему назвать Манхэттен своим домом. Она знакомится с новой подругой – обаятельной и веселой девушкой Самантой Джонс, еще не догадываясь, что их дружба продлится всю жизнь. Уолт набирается смелости, чтобы сказать Беннету на вечеринке о своих чувствах к нему. Кэрри приходится выживать из комнаты общежития свою новую неудачную соседку, которая, похоже, чувствует себя чрезмерно комфортно. Себастьян и Мэгги вновь случайно сталкиваются друг с другом, вернувшись в Каслбери.

Список серий 2-го сезона сериала «Дневники Кэрри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь Win Some, Lose Some
Сезон 2 Серия 1
25 октября 2013
Самовыражение Express Yourself
Сезон 2 Серия 2
1 ноября 2013
Дополнительные условия Strings Attached
Сезон 2 Серия 3
8 ноября 2013
Граница Borderline
Сезон 2 Серия 4
15 ноября 2013
Слишком близко для комфорта Too Close for Comfort
Сезон 2 Серия 5
22 ноября 2013
Безопасный танец The Safety Dance
Сезон 2 Серия 6
6 декабря 2013
Я слышал слух I Heard a Rumor
Сезон 2 Серия 7
13 декабря 2013
По второму кругу The Second Time Around
Сезон 2 Серия 8
20 декабря 2013
Под давлением Under Pressure
Сезон 2 Серия 9
3 января 2014
В ожидании свидания Date Expectations
Сезон 2 Серия 10
10 января 2014
Голоден как волк Hungry Like the Wolf
Сезон 2 Серия 11
17 января 2014
Время пришло This Is the Time
Сезон 2 Серия 12
24 января 2014
Бежать к тебе Run to You
Сезон 2 Серия 13
31 января 2014
График выхода всех сериалов
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