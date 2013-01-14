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Постер к 1-му сезону сериала Дневники Кэрри
Киноафиша Сериалы Дневники Кэрри Сезоны Сезон 1

The Carrie Diaries 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дневники Кэрри»

В 1-м сезоне сериала «Дневники Кэрри» молодая и красивая семнадцатилетняя девушка Кэрри Брэдшоу должна выбрать между своим безмятежным детством и чудесной самостоятельной жизнью, которую она могла бы вести на Манхэттене, штат Нью-Йорк. Несмотря на все страхи и сомнения, героиня решается сделать свой первый осознанный шаг в мир взрослых и ответственных людей. Отчаянно желая побыть наедине со своим новым парнем Себастьяном, Кэрри лжет своему отцу и сестре, отказываясь от семейных планов. Вскоре Ларисса приводит Кэрри, Мауса и Сета в школьный клуб перформанса, открывая им новые вершины искусства.

Список серий 1-го сезона сериала «Дневники Кэрри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 января 2013
Лги со мной Lie with Me
Сезон 1 Серия 2
21 января 2013
Прочитай перед использованием Read Before Use
Сезон 1 Серия 3
28 января 2013
Ночь страха Fright Night
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2013
Опасная территория Dangerous Territory
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2013
Эндшпиль Endgame
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2013
Пойманный Caught
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2013
Тихо, тихо Hush Hush
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2013
Великий неизвестный The Great Unknown
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2013
Длинный и извилистый путь не принимается The Long and Winding Road Not Taken
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2013
Кризис идентичности Identity Crisis
Сезон 1 Серия 11
25 марта 2013
Первый раз для всего A First Time for Everything
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2013
Поцеловать вчера на прощание Kiss Yesterday Goodbye
Сезон 1 Серия 13
8 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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