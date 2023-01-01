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Дневники Кэрри, список сезонов

The Carrie Diaries 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Дневники Кэрри»
Дневники Кэрри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 14 января 2013 - 8 апреля 2013
 
Дневники Кэрри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 25 октября 2013 - 31 января 2014
 
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