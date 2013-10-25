Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Carrie Diaries 2013 - 2014, season 2

The Carrie Diaries season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Carrie Diaries Seasons Season 2

The Carrie Diaries 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"The Carrie Diaries" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Дневники Кэрри» наступает лето 1985 года, и семнадцатилетняя Кэрри Брэдшоу наконец может по-настоящему назвать Манхэттен своим домом. Она знакомится с новой подругой – обаятельной и веселой девушкой Самантой Джонс, еще не догадываясь, что их дружба продлится всю жизнь. Уолт набирается смелости, чтобы сказать Беннету на вечеринке о своих чувствах к нему. Кэрри приходится выживать из комнаты общежития свою новую неудачную соседку, которая, похоже, чувствует себя чрезмерно комфортно. Себастьян и Мэгги вновь случайно сталкиваются друг с другом, вернувшись в Каслбери.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"The Carrie Diaries" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Win Some, Lose Some
Season 2 Episode 1
25 October 2013
Express Yourself
Season 2 Episode 2
1 November 2013
Strings Attached
Season 2 Episode 3
8 November 2013
Borderline
Season 2 Episode 4
15 November 2013
Too Close for Comfort
Season 2 Episode 5
22 November 2013
The Safety Dance
Season 2 Episode 6
6 December 2013
I Heard a Rumor
Season 2 Episode 7
13 December 2013
The Second Time Around
Season 2 Episode 8
20 December 2013
Under Pressure
Season 2 Episode 9
3 January 2014
Date Expectations
Season 2 Episode 10
10 January 2014
Hungry Like the Wolf
Season 2 Episode 11
17 January 2014
This Is the Time
Season 2 Episode 12
24 January 2014
Run to You
Season 2 Episode 13
31 January 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more