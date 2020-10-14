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Постер к 1-му сезону сериала Пропасть между нами
Киноафиша Сериалы Пропасть между нами Сезоны Сезон 1

Propast mezhdu nami 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пропасть между нами»

В 1-м сезоне сериала «Пропасть между нами» одна автомобильная история ломает несколько жизней. Семейная пара Надя и Валера ссорится во время поездки, так как раскрывается измена мужа с лучшей подругой жены Ларисой. Валера, находящийся за рулем, не замечает на переходе девушку и сбивает ее. К сожалению, та не выживает, а ее супруг Михаил остается безутешным вдовцом. Надя знает, что Валера зарабатывает в несколько раз больше, чем она, и может лучше обеспечить троих общих детей, поэтому в суде она берет на себя вину, несмотря на его измену. Когда она выходит на свободу, дети ее не помнят, муж живет с Ларисой, и только Михаил готов протянуть руку помощи.

Список серий 1-го сезона сериала «Пропасть между нами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2020
График выхода всех сериалов
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