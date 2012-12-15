В центре событий оказываются сын интеллигентов из города и дочь провинциалов, которые решили обвенчаться. Родители молодых в восторге. Пока они готовятся к свадебному торжеству и ремонтируют квартиру, будущие родственники отправляются вместе на дачу, чтобы «притереться» и познакомиться поближе. Но выясняется, что жить под одной крышей далеко не так весело, как могло показаться. Каждый день сваты ссорятся «на пустом месте», и едва один конфликт удается разрешить, как они тут же сталкиваются с новыми проблемами.