Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Клубничный рай
1 постер
Киноафиша Сериалы Клубничный рай

Клубничный рай (2012 - 2012)

Klubnichnyj raj 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются сын интеллигентов из города и дочь провинциалов, которые решили обвенчаться. Родители молодых в восторге. Пока они готовятся к свадебному торжеству и ремонтируют квартиру, будущие родственники отправляются вместе на дачу, чтобы «притереться» и познакомиться поближе. Но выясняется, что жить под одной крышей далеко не так весело, как могло показаться. Каждый день сваты ссорятся «на пустом месте», и едва один конфликт удается разрешить, как они тут же сталкиваются с новыми проблемами.

В ролях
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Виктор Тереля
Виктор Тереля
Кирилл Новицкий
Эвелина Сакуро
Денис Паршин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Клубничный рай - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше