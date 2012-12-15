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Постер к 1-му сезону сериала Клубничный рай
Киноафиша Сериалы Клубничный рай Сезоны Сезон 1

Klubnichnyj raj 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 декабря 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клубничный рай»

В 1-м сезоне сериала «Клубничный рай» молодой человек из интеллигентной семьи берет в жены дочь городских «выходцев из деревни». Родители жениха и невесты знакомятся друг с другом и принимают весьма опрометчивое решение – пожить вместе на даче в то время, как в квартире полным ходом идет ремонт. Очень скоро сваты понимают, что погорячились с таким решением. Жить вместе за городом и найти общий язык столь разным людям оказалось непросто. Регулярно между героями происходят конфликты. Но все-таки истинная любовь сближает даже «слишком разных людей», ведь обе семьи желают только счастья своим детям.

Список серий 1-го сезона сериала «Клубничный рай» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 декабря 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 декабря 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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