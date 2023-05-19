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Постер к 2-му сезону телешоу Молодые африканские звезды
Киноафиша Сериалы Молодые африканские звезды Сезоны Сезон 2

Young, Famous & African 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 45 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Молодые африканские звезды»

Во 2-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» перенесет в Йоханнесбург. Здесь живут самые богатые люди африканской страны, в числе которых танцор Даймонд Платнумз, модель Энни Идибия, ведущий вечернего шоу Андиле Нкуб, а также их друзья и приятели. Проект покажет звезд в разных ситуациях, и не только в тех, где они блистают. Как и все обычные люди, знаменитости радуются, грустят и даже враждуют. Они закатывают вечеринки, занимаются любимыми делами и стараются улучшить свою жизнь. Зрители получат эксклюзивную возможность увидеть подноготную героев, наблюдая за ними на работе, отдыхе и дома.

Список серий телешоу Молодые африканские звезды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Неловкое воссоединение Awkward Reunions
Сезон 2 Серия 1
19 мая 2023
Пора сбросить маски Masks Off
Сезон 2 Серия 2
19 мая 2023
Бриллианты — лучшие друзья девушки Diamonds are a Girl's Best Friend
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2023
Королева Б The Queen B
Сезон 2 Серия 4
19 мая 2023
Выяснение отношений Showdown
Сезон 2 Серия 5
19 мая 2023
Детки Oh Baby!
Сезон 2 Серия 6
19 мая 2023
Пробное предложение Trailer Proposal
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2023
Выпущенные когти Gloves Off
Сезон 2 Серия 8
19 мая 2023
Испытания и трудности Trials and Tribulations
Сезон 2 Серия 9
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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