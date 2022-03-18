Йоханнесбург – столица мира. Даже если это не совсем так, герои реалити-шоу «Молодые африканские звезды» не могут не согласиться с этим высказыванием. Ведь именно в этом городе разворачивается их насыщенная жизнь. Участники проекта, выпущенного на платформе Netflix, – состоятельные и знаменитые личности из ЦАР. Они живут совсем не так, как простые люди: в повседневности, которая проходит в дорогих особняках, их окружают предметы роскоши, они носят дизайнерскую одежду, а их друзья – такие же богатые прожигатели жизни, как и они сами. Шоу сфокусировано на буднях героев, на их развлечениях и отношениях с другими.