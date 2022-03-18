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Постер телешоу Молодые африканские звезды
Постер телешоу Молодые африканские звезды
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Молодые африканские звезды

Молодые африканские звезды (2022 - …)

Young, Famous & African 18+
Год выпуска 2022
Страна ЮАР
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 18 часов 0 минут

О чем телешоу

Йоханнесбург – столица мира. Даже если это не совсем так, герои реалити-шоу «Молодые африканские звезды» не могут не согласиться с этим высказыванием. Ведь именно в этом городе разворачивается их насыщенная жизнь. Участники проекта, выпущенного на платформе Netflix, – состоятельные и знаменитые личности из ЦАР. Они живут совсем не так, как простые люди: в повседневности, которая проходит в дорогих особняках, их окружают предметы роскоши, они носят дизайнерскую одежду, а их друзья – такие же богатые прожигатели жизни, как и они сами. Шоу сфокусировано на буднях героев, на их развлечениях и отношениях с другими.

Молодые африканские звезды - трейлер второго сезона
Молодые африканские звезды  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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4.9 IMDb
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Сезоны
Молодые африканские звезды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Молодые африканские звезды - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 9 эпизодов
 
Молодые африканские звезды - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2025, 8 эпизодов
 
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