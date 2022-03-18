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Постер к 1-му сезону телешоу Молодые африканские звезды
Киноафиша Сериалы Молодые африканские звезды Сезоны Сезон 1

Young, Famous & African 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Молодые африканские звезды»

В 1-м сезоне шоу «Молодые африканские звезды» зрители познакомятся с теми, чья жизнь больше похожа на сказку. Богатые и известные герои, живущие в столице Центральноафриканской Республики, буквально купаются в роскоши. Они одеты в вещи популярных брендов, ездят на дорогих автомобилях и предпочитают общаться с богемной элитой из своего круга. Однако это всего лишь внешняя атрибутика, за которой скрываются обычные люди со своими чувствами и невзгодами. Звезды поделятся откровениями о себе, отношениях и видении мира, а шоу покажет не только их блистательные развлечения, но и повседневный быт.

Список серий телешоу Молодые африканские звезды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в Южную Африку Welcome to South Africa
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Новенькая The Newcomer
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Любовь витает в воздухе Love Is in the Air
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Пока, стерва! Bye, Bitch!
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Разлад Faceoff
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Убийство в синем поезде Murder on the Blue Train
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Свадебные колокола Wedding Bells
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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