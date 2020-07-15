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Постер к 2-му сезону сериала Где Уолли?
Киноафиша Сериалы Где Уолли? Сезоны Сезон 2

Where's Waldo? 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Где Уолли?»

Во 2-м сезоне сериала «Где Уолли?» наши путешественники отправляются в Антарктиду, чтобы стать свидетелями ежегодного марша императорских пингвинов. Но Одлулу догоняет их даже на полюсе. Он строит ледяную крепость, из-за которой стая пингвинов не может добраться до своих яиц. Уолли и Венда должны найти способ воссоединить родителей с их птенцами. Следующее приключение уже ожидает их в Москве. Белоус использует волшебный ключ, чтобы вырасти на 40 футов, но артефакт ломается и не может вернуть ему нормальный рост. Ребята наперегонки с Одлулу пускаются в погоню за новым ключом по столице России.

Список серий 2-го сезона сериала «Где Уолли?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это как на Амазонке! It's On Like Amazon!
Сезон 2 Серия 1
15 июля 2020
Танцевальная вечеринка в Мумбаи Mumbai Dance Party
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2020
Загадай мне загадку, Египет Riddle Me This, Egypt
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2020
Без ума от Мадагаскара Mad About Madagascar
Сезон 2 Серия 4
15 июля 2020
Норвегия вышла Norway Out
Сезон 2 Серия 5
15 июля 2020
Тени Бали Shadows of Bali
Сезон 2 Серия 6
15 июля 2020
Где Гав? Where's Woof?
Сезон 2 Серия 7
20 августа 2020
Старая добрая Англия Jolly Olde England
Сезон 2 Серия 8
20 августа 2020
Галапагосцы идут-идут Galapagos a Go-Go
Сезон 2 Серия 9
20 августа 2020
Тоддл-Лу, Мехико Toddle-Lu, Mexico City
Сезон 2 Серия 10
20 августа 2020
Монголия-саурус Mongolia-saurus
Сезон 2 Серия 11
20 августа 2020
Непал: Йети или нет Nepal: Yeti or Not
Сезон 2 Серия 12
20 августа 2020
Уэльская хитрость и угощение A Welsh Trick & Treat
Сезон 2 Серия 13
20 августа 2020
О-о, Канада Uh-Oh, Canada
Сезон 2 Серия 14
11 декабря 2020
Голубая Луна над Аргентиной Blue Moon Over Argentina
Сезон 2 Серия 15
11 декабря 2020
Однажды в Дании Once Upon a Time in Denmark
Сезон 2 Серия 16
11 декабря 2020
Бее-бее пока, Новая Зеландия Baa Baa for Now, New Zealand
Сезон 2 Серия 17
11 декабря 2020
Троллинг через Исландию Trolling Through Iceland
Сезон 2 Серия 18
11 декабря 2020
Гибралтарские скалы! Gibraltar ROCKS!
Сезон 2 Серия 19
11 декабря 2020
Сальто для Японии Flipping for Japan!
Сезон 2 Серия 20
3 июля 2021
График выхода всех сериалов
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