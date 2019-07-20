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Постер к 1-му сезону сериала Где Уолли?
Киноафиша Сериалы Где Уолли? Сезоны Сезон 1

Where's Waldo? 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Где Уолли?»

В 1-м сезоне сериала «Где Уолли?» бесстрашные друзья-путешественники Уолли и Венда отправляются в Китай, чтобы отметить Восточный новый год. За ними тайно следует их главный конкурент Одлулу, который хочет сорвать их планы. Он оживляет древнего каменного дракона, и ребятам приходится выучить ритуальный танец укрощения драконов. Затем соперники нацеливаются на легендарную Великую гонку – Тур-де-Франс. Одлулу портит байки всех остальных участников, чтобы он единственный мог добраться до финиша. Но Уолли и Венда приходят на помощь французским спортсменам. После этого приключения их ждет загадочная Турция и новая попутчица Ясемин.

Список серий 1-го сезона сериала «Где Уолли?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Маленькие неприятности в большом Китае Little Trouble in Big China
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2019
Странник в Париже A Wanderer in Paris
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2019
День в Турции A Day in Turkey
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2019
Большая охота на перец в Нью-Мексико The Big New Mexico Pepper Hunt
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2019
Провести десять дней на Таити Hang Ten in Tahiti
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2019
Водопад Виктория и зимы Victoria Falls & Winters
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2019
Голос Вены – Наоборот Vienna Voice-Versa
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2019
Коста-Рика… в цвете! Costa Rica... IN COLOR!
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2019
Юкон, сделай это! Yukon Do It!
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2019
Сила Шотландии The Strength of Scotland
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2019
Хит, или Миф в Греции Hit or Myth in Greece
Сезон 1 Серия 11
5 октября 2019
Угрожающая Венеция Venice the Menace
Сезон 1 Серия 12
12 октября 2019
Австралийская ошибка под землей Australian Blunder Down Under
Сезон 1 Серия 13
19 октября 2019
Большой в Японии Big in Japan
Сезон 1 Серия 14
26 октября 2019
Минута в Нью-Йорке A New York Minute
Сезон 1 Серия 15
2 ноября 2019
Багамская драма Bahama Drama
Сезон 1 Серия 16
9 ноября 2019
Отдых в Антарктиде Chilling Out in Antarctica
Сезон 1 Серия 17
16 ноября 2019
Мини-погром в Москве Mini Mayhem in Moscow
Сезон 1 Серия 18
23 ноября 2019
Швейцарский беспорядок The Swiss Mess
Сезон 1 Серия 19
30 ноября 2019
Рождество странника A Wanderer's Christmas
Сезон 1 Серия 20
7 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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