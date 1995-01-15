В 3-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» главный герой под кодовым именем Анри Дефанс получает назначение в Прагу, где ему должен поступить важный телефонный звонок. Однако в его гостиничном номере не оказывается телефона. Инди направляется в Министерство телефонной связи, где узнает, что столкновение с чешской бюрократией может оказаться настоящим испытанием. Чуть позже его старый друг по переписке Т. Э. Лоуренс предлагает ему выполнить секретную миссию в Газе. Там молодой Джонс знакомится с бойцами австралийского полка «Лайтхорсмен». Британцы планируют напасть на Беэр-Шеву, но для этого им придется пересечь пустыню.