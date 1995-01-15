Menu
Season premiere 15 October 1994
Production year 1994
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
В 3-м сезоне сериала «Приключения молодого Индианы Джонса» главный герой под кодовым именем Анри Дефанс получает назначение в Прагу, где ему должен поступить важный телефонный звонок. Однако в его гостиничном номере не оказывается телефона. Инди направляется в Министерство телефонной связи, где узнает, что столкновение с чешской бюрократией может оказаться настоящим испытанием. Чуть позже его старый друг по переписке Т. Э. Лоуренс предлагает ему выполнить секретную миссию в Газе. Там молодой Джонс знакомится с бойцами австралийского полка «Лайтхорсмен». Британцы планируют напасть на Беэр-Шеву, но для этого им придется пересечь пустыню.

The Hollywood Follies, Hollywood, August 1920 (1)
Season 3 Episode 1
15 October 1994
The Hollywood Follies, Hollywood, August 1920 (2)
Season 3 Episode 2
15 October 1994
The Treasure of the Peacock's Eye, London/Egypt November 1919
Season 3 Episode 3
15 January 1995
The Treasure of the Peacock's Eye, South Pacific November 1919
Season 3 Episode 4
15 January 1995
Attack of the Hawkmen, Ravenelle, Germany, 1917
Season 3 Episode 5
8 October 1995
Attack of the Hawkmen, Ahlgorn, Germany 1917
Season 3 Episode 6
8 October 1995
Travels with Father, Russia 1910
Season 3 Episode 7
16 June 1996
Travels with Father, Athens 1910
Season 3 Episode 8
16 June 1996
