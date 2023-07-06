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Постер к 2-му сезону сериала Магическая битва
Киноафиша Сериалы Магическая битва Сезоны Сезон 2

Jujutsu Kaisen 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 49 минут
О чем 2-й сезон сериала «Магическая битва»

Во 2-м сезоне сериала «Магическая битва» второкурсникам токийского джиу-джитсу Сатору Годзё и Сугуру Гето надлежит сопроводить юную особу, которую нужно скормить Мастеру Тенгену. Напомним, в финале предыдущего сезона Мегуми и Норитоши вступают в противостояние. Юджи и Тодо продолжают битву с проклятием особой степени. Сатору находит способ выйти на поле битвы. После перерыва школьный турнир продолжается бейсбольным матчем. Мегуми, Нобара и Юдзи отправляются расследовать таинственные смерти, которые связаны с Восточной средней школой Сайтама Урами. Тем временем Махито и Гето воплощают одну из «Проклятой утробы: Картины смерти».

График выхода новых серий Магическая битва 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Скрытый инвентарь Hidden Inventory
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2023
Скрытый инвентарь 2 Hidden Inventory 2
Сезон 2 Серия 2
13 июля 2023
Скрытый инвентарь 3 Hidden Inventory 3
Сезон 2 Серия 3
20 июля 2023
Скрытый инвентарь 4 Hidden Inventory 4
Сезон 2 Серия 4
27 июля 2023
Преждевременная смерть Premature Death
Сезон 2 Серия 5
3 августа 2023
Как будто It's Like That
Сезон 2 Серия 6
31 августа 2023
Вечерний фестиваль Evening Festival
Сезон 2 Серия 7
7 сентября 2023
Инцидент в Сибуе The Shibuya Incident
Сезон 2 Серия 8
14 сентября 2023
Инцидент в Сибуе - Ворота открыты Shibuya Incident - Gate, Open
Сезон 2 Серия 9
21 сентября 2023
Столпотворение Pandemonium
Сезон 2 Серия 10
28 сентября 2023
Сеанс Seance
Сезон 2 Серия 11
5 октября 2023
Тупой нож Blunt Knife
Сезон 2 Серия 12
12 октября 2023
Красная шкала Red Scale
Сезон 2 Серия 13
19 октября 2023
Episode 14
Сезон 2 Серия 14
26 октября 2023
Episode 15
Сезон 2 Серия 15
2 ноября 2023
Episode 16
Сезон 2 Серия 16
9 ноября 2023
Episode 17
Сезон 2 Серия 17
16 ноября 2023
Episode 18
Сезон 2 Серия 18
23 ноября 2023
Episode 19
Сезон 2 Серия 19
30 ноября 2023
Episode 20
Сезон 2 Серия 20
7 декабря 2023
Episode 21
Сезон 2 Серия 21
14 декабря 2023
Episode 22
Сезон 2 Серия 22
21 декабря 2023
Episode 23
Сезон 2 Серия 23
28 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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