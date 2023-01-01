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Магическая битва, список сезонов

Jujutsu Kaisen 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Магическая битва»
Магическая битва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 2 октября 2020 - 26 марта 2021
 
Магическая битва - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 6 июля 2023 - 28 декабря 2023
 
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