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Постер к 1-му сезону сериала Магическая битва
Киноафиша Сериалы Магическая битва Сезоны Сезон 1

Jujutsu Kaisen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магическая битва»

В 1-м сезоне сериала «Магическая битва» много лет назад могущественного демона уничтожили. Части монстра разбросало по свету. Если кто-то сумеет собрать их все и поглотить, то получит безграничное могущество над человечеством. В центре событий – старшеклассник Юдзи Итадори, которому в столь юном возрасте предстоит решать немало насущных проблем. Почти все время юноша проводит в клинике с дедом, поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с настырными предложениями записаться в спортивные клубы, вступает в оккультный. И неожиданно попадает в центр борьбы за человеческие судьбы, когда его друзья снимают заклятье с волшебного артефакта.

Список серий сериала Магическая битва График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Двуликий призрак Ryomen Sukuna
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2020
Ради себя For Myself
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2020
Железная девушка Girl of Steel
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2020
Устранение яйца с проклятием Curse Womb Must Die
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2020
Устранение яйца с проклятием, часть 2 Curse Womb Must Die -II-
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2020
После дождя After Rain
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2020
Внезапная атака Assault
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2020
Скучный Boredom
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2020
Мелкая сошка и обратная месть Small Fry and Reverse Retribution
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2020
Инертная трансформация Idle Transfiguration
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2020
Узколобость Narrow-minded
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2020
Ради прежнего тебя To You, Someday
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2020
Завтра Tomorrow
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2020
Программа обмена опытом с Киотской школой – Командная битва 0 Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 0 -
Сезон 1 Серия 14
15 января 2021
Программа обмена опытом с Киотской школой – Командная битва 1 Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 1 -
Сезон 1 Серия 15
22 января 2021
Программа обмена опытом с Киотской школой – Командная битва 2 Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 2 -
Сезон 1 Серия 16
29 января 2021
Программа обмена опытом с Киотской школой – Командная битва 3 Kyoto Sister School Exchange Event - Group Battle 3 -
Сезон 1 Серия 17
5 февраля 2021
Мудрец Sage
Сезон 1 Серия 18
12 февраля 2021
Черная молния Black Flash
Сезон 1 Серия 19
19 февраля 2021
Нестандартный Nonstandard
Сезон 1 Серия 20
26 февраля 2021
Дзюдзюцу Кошиэн Jujutsu Koshien
Сезон 1 Серия 21
5 марта 2021
Происхождение слепого повиновения The Origin of Blind Obedience
Сезон 1 Серия 22
12 марта 2021
Происхождение слепого повиновения, часть 2 The Origin of Blind Obedience - 2
Сезон 1 Серия 23
19 марта 2021
Соучастник Accomplices
Сезон 1 Серия 24
26 марта 2021
График выхода всех сериалов
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