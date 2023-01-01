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Киноафиша Сериалы Ночной Сезоны Сезон 1

Nochnoj
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночной»

В 1-м сезоне сериала «Ночной» опытный оперативник полиции майор Жерехов живет с женой и маленькой дочкой в городе Муром. Супруга мечтает перебраться в столицу, но герой не хочет покидать малую родину. В семье начинается разлад. Тем временем на работе у мужчины завязываются тайные отношения с молодой следовательницей Иволгиной. Вот только девушка с головой погружена в расследование, которого официально даже не существует. Она уверена, что пять исчезновений женщин в разных районах области связаны между собой. Но ни улик, ни найденных тел нет, поэтому дело о маньяке не завести. Жерехов не верит домыслам коллеги, пока сам не сталкивается с потерей.

Список серий сериала Ночной График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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