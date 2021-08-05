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Постер к 2-му сезону сериала Шекер
Киноафиша Сериалы Шекер Сезоны Сезон 2

Sheker 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шекер»

Во 2-м сезоне сериала «Шекер» после всех опасных приключений Алдияр возвращается в столицу. Из-за того, что он натворил, его разыскивают и полиция, и конкуренты. Но на этот раз парень настроен серьезно. Он намерен построить собственный наркобизнес и оттеснить с пьедестала бывшего начальника. Начав с малого и собрав нескольких курьеров из числа студентов, он берется за дело. Порой старые связи помогают Алдику, но чаще от них оказывается больше вреда, чем пользы. Неразбериха творится и на личном фронте у юноши. Сможет ли он выбраться из ловушки, которую сам себе построил, или грехи прошлого утянут его на дно?

Список серий сериала Шекер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Алдик, ты где был, бл*ть
Сезон 2 Серия 1
5 августа 2021
Алдик, ты косячник и это навсегда
Сезон 2 Серия 2
5 августа 2021
Че, когда уже вдуешь?
Сезон 2 Серия 3
12 августа 2021
Соберем нужную сумму и завязываем
Сезон 2 Серия 4
19 августа 2021
Я походу словил бэд-трип
Сезон 2 Серия 5
26 августа 2021
Ради бабла готовы на всё
Сезон 2 Серия 6
2 сентября 2021
Короче, надо варить меф
Сезон 2 Серия 7
9 сентября 2021
Это будет стоить тебе 5 лямов
Сезон 2 Серия 8
16 сентября 2021
Сварил первую пробу
Сезон 2 Серия 9
30 сентября 2021
За ваши деньги можно всё
Сезон 2 Серия 10
7 октября 2021
Мы слишком далеко зашли
Сезон 2 Серия 11
14 октября 2021
Алдиярчик, ну что ты натворил?
Сезон 2 Серия 12
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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