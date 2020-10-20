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Постер к 1-му сезону сериала Шекер
Киноафиша Сериалы Шекер Сезоны Сезон 1

Sheker 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шекер»

В 1-м сезоне сериала «Шекер» события разворачиваются в Астане в наши дни. В лучшем столичном вузе учится простой паренек по имени Алдияр. Но он легкомысленно относится к такому везению и часто прогуливает пары. В итоге Алдика отчисляют со второго курса. Он не может признаться в этом отцу, который немедленно заберет его в родной городок, а для восстановления в университете требуется большая сумма. Друг предлагает ему подзаработать опасным, но верным способом – стать наркокурьером. Алдик начинает разносить «синтетику» и делать закладки. Сперва он надеется собрать нужные деньги и бросить, но этот бизнес быстро затягивает.

Список серий сериала Шекер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первая закладка
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2020
Издержки профессии
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2020
У меня свой бизнес
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2020
Я просто учебу раскидать хотел
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2020
Где мой стафф, с*ка?!
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2020
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2020
Мефедронщица
Сезон 1 Серия 7
5 января 2021
Лисы с курами не работают
Сезон 1 Серия 8
24 января 2021
График выхода всех сериалов
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