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Шекер
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Sheker
18+
Год выпуска
2020
Страна
Казахстан
Эпизод длится
20 минут
Телеканал
Aitube.kz
Список сезонов сериала «Шекер»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
20 октября 2020 - 24 января 2021
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
5 августа 2021 - 21 октября 2021
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