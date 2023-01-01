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Шекер, список сезонов

Sheker 18+
Год выпуска 2020
Страна Казахстан
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Aitube.kz
Список сезонов сериала «Шекер»
Шекер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 20 октября 2020 - 24 января 2021
 
Шекер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 5 августа 2021 - 21 октября 2021
 
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