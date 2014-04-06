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Постер к 1-му сезону сериала Капитан Земля
Киноафиша Сериалы Капитан Земля Сезоны Сезон 1

Captain Earth 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капитан Земля»

В 1-м сезоне сериала «Капитан Земля» подросток Даити Манацу волею случая оказался на защите целой планеты. Ученик старшей школы Даити Манацу попал в организацию Globe, где ему было вверено управлять гигантским устройством под названием Earth Engine Impacter. С помощью него Даити сможет защитить Землю от вторжения инопланетной силы, известной как Kill-T-Gang. Пришельцы с планеты Уран преследуют цель уничтожить человечество. Из-за них Даити много лет назад лишился своего отца и не собирается оставлять это просто так. Парень намерен отомстить незваным гостям. Даити ожидает множество опасных приключений.

Список серий 1-го сезона сериала «Капитан Земля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 июля 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 июля 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 июля 2014
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 июля 2014
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 августа 2014
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
17 августа 2014
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2014
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
24 августа 2014
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 августа 2014
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 сентября 2014
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 сентября 2014
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
21 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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